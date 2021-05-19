Бишкек, , 12:15 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года правоохранительные органы Киргизии зарегистрировали 82 случая похищения девушек с целью вступления в брак, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил замначальника службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов на заседании круглого стола «Похищения и убийства девушек — что предпринимают власти».

Читайте также: Кража невест в Киргизии: похититель убил девушку и покончил с собой

По его словам, большинство из них зарегистрировано в киргизской столице — 30 случаев, в Чуйской области — 13 случаев и в Джалал-Абадской области — 12 случаев.

Затем следуют южная столица республики, город Ош — 9 случаев, Ошская область — 7 случаев, Иссык-Кульская и Нарынская области — по 4 случая и Баткенская область — 3 случая.

Представитель милицейского ведомства отметил, что лишь 3 из 82 уголовных дел были переданы в суд.

Также Исмаилов сообщил, что с начала нынешнего года зарегистрировано 9 случаев похищения несовершеннолетних с целью вступления в брак, 6 случаев принуждения к вступлению в брак и 103 случая заключения религиозных браков с несовершеннолетними.

При этом по последней категории преступлений на рассмотрение в суд было передано только 18 уголовных дел.

Читайте также: В парламенте Киргизии предлагают ужесточить наказание за «кражу невест»