Газа, Палестина, , 12:18 — REGNUM В ночь на 19 мая в результате авиационных ударов Израиля по территории сектора Газа погиб репортер и ведущий палестинского радио Saut Al Aqsa Юсеф Абу Хусейн. Об этом 19 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.

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По данным источника, беспилотник совершил атаку на дом журналиста, находящийся в районе Шейх Радван в городе Газа, ранним утром 19 мая.

После этого радиостанция, где работал погибший журналист, потребовала «привлечь к ответственности» тех, кто стоит за его убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по цеху в секторе Газа, в котором производилось оружие.