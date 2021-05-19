Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 19 мая во втором чтении внесло новые поправки в региональный закон о выборах городского парламента, которые состоятся в сентябре 2021 года. Они могут заметно повлиять на результаты выборов по партийным спискам.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Напомним, с помощью пропорциональной системы избирается половина из 50 депутатов Заксобрания Петербурга, вторая половина — по мажоритарным одномандатным округам.

Как сообщает ЗАКС.Ру, согласно поправкам, в городскую часть списка кандидатов партии смогут включать не менее трех и не более пяти человек, остальные кандидаты остаются в районных списках. «Чем больше человек в общегородской части списка, тем меньше шансы районных многомандатников», — отмечает источник.

Еще одна поправка касается максимально разрешенной доли беспартийных кандидатов в списках партий: она снижается с 50% до 25% от общего количества мест. При этом нельзя будет выставлять на пропорциональное голосование членов других партий.

Также на предстоящих выборах не будет применяться включение граждан в список избирателей по месту нахождения; то есть, система «мобильный избиратель», к которой на прошлых выборах было много претензий, действовать не будет.

«Также кандидаты-«иноагенты» и «аффилированные» с ними будут обязаны крупным шрифтом указывать данный факт на всех агитационных материалах», — добавляет издание «Фонтанка».

Напомним, на предстоящих выборах Заксобрания Петербурга по федеральному образцу, будет разрешено многодневное голосование и предусмотрена возможность отдать свой голос на придомовых территориях и в других местах вне избирательных участков.