Бишкек, , 12:14 — REGNUM В киргизской столице состоялась церемония передачи 4,5 тысячи тонн муки, прибывшей из Казахстана в качестве гуманитарной помощи Киргизии. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в Бишкеке.

Отмечается, что первая партия гуманитарного груза доставлена по железной дороге в 75 вагонах.

Всего же в соответствии с распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева казахская сторона передаст в помощь киргизстанцам 10 тысяч тонн муки.

Напомним, что в мае 2020 года Казахстан направил в Киргизию гуманитарную помощь на сумму более $3 млн (221 млн рублей) в виде 5 тысяч тонн пшеничной муки, а в ноябре — 400 аппаратов искусственной вентиляции легких и 2 миллиона медицинских масок, на общую сумму в $900 тысяч (66 млн рублей).