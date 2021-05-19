Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области выявили ещё 64 случая заражения коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 43 488 носителей коронавируса, среди них 3635 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2218,86 факта заболевания.

Оправились от коронавируснй инфекции 39 728 оренбуржцев. Жертвами COVID-19 стали 929 человек, в том числе четверо — за последние сутки.

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