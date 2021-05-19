Воткинск, Удмуртия, , 12:14 — REGNUM В Воткинске прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с апреля по июль 2020 года с личного ноутбука мужчина дважды размещал в личном аккаунте в социальной сети текстовые комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года и испытательным сроком в течение двух лет. На этот же срок запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района, которого обвиняют в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в январе 2021 года подозреваемый изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийству полицейских.

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