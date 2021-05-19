Москва, , 12:13 — REGNUM Российская сторона на разных уровнях контактирует с Соединёнными Штатами по проблематике обострения между Израилем и Палестиной. Об этом 19 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно», — подчеркнул российский дипломат.

Также, по его словам, обсуждения ведутся и на других уровнях. Так, тема ближневосточного урегулирования будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сказал Рябков.

«На следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены, но пока мне нечего сказать на эту тему», — добавил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая ХАМАС и Израиль не прекращают обмениваться ракетными ударами. В Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет, погибли по меньшей мере десять человек, сотни пострадали.

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