Ош, Киргизия, , 12:13 — REGNUM Сотрудники спецслужб Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой пресекли деятельность крупного международного канал поставки тяжелых наркотиков с территории Ближнего Востока в страны Европейского союза. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

В ходе спецмероприятий в Ошской области задержан грузовик, оборудованный тайниками, в которых обнаружены и изъяты более 440 кг героина, чья стоимость на «черном рынке» превышает $20 млн (около 1,5 млрд рублей).

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны и водворены в изолятор временного содержания комитета нацбезопасности двое граждан Киргизии.

Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить и привлечь к уголовной ответственности других лиц, причастных к деятельности этого наркоканала.