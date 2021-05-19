Тюмень, , 12:13 — REGNUM В продукции тюменского свиноводческого предприятия ООО «Согласие» обнаружили антибиотики. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

На предприятии ООО «Согласие», расположенном в селе Новая Заимка, были получены результаты исследований 11 проб продукции, в семи из них содержался антибиотик группы линкозамидов — линкомицин.

А именно, линкомицин обнаружен в колбасах «Сельской», «Венской», «Домашней», «Тюменской». А также мантах «Рубленые», колбасе полукопченой сервелат «Тюменский», колбасе полукопченой «Деревенская» и колбасках «Тирольские».

В отношении юридического и должностного лица возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем требований технических регламентов»).