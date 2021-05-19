Воронеж, , 12:13 — REGNUM Традиционный концерт в День славянской письменности и культуры состоится в Воронеже 24 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году праздничное мероприятие состоится в Зелёном театре в Центральном парке города. В концерте примут участие 20 хоровых коллективов региона. В числе участников — Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого, хор Воронежского государственного театра оперы и балета, мужской хор ART’o’dox, ансамбль «Воронежские девчата», хор мальчиков «Юные дирижеры», а также солисты Ольга Чиркова, Павел Сосин, Евгений Стариков, Иван Кураев, Роман Дюдин. Концерт начнется в 12:00, вход на него будет свободным.

День славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в России отмечается с 1991 года. В Воронеже праздник отмечают большим хоровым концертом — традиция была прервана лишь в 2020 году из-за ограничений в связи с пандемией.