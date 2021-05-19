Хабаровск, , 12:12 — REGNUM Темпы роста заработной платы на предприятиях можно связать с уровнем налогообложения, такое заявление 19 мая сделал на форуме «ProДФО — Хабаровский край» полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев при обсуждении вопроса низких заработных плат у молодых специалистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К Трутневу и главе Минвостокразвития РФ Алексею Чекункову обратились в ходе дискуссии с просьбой рассмотреть возможность приравнять зарплату молодого специалиста, которая сейчас не превышает 25 тыс. рублей, к средней по региону.

Ответить на такую просьбу полпред затруднился и подчеркнул, что такое решение может принимать только глава государства Владимир Путин. Трутнев отметил, что внутри конкретного региона, а именно Хабаровского края, можно проработать такую методику.

При этом полпред президента в ДФО отметил, что больше всего жителей страны на сегодняшний день волнует рост цен на продукты питания. И правительством принимаются меры для сдерживания цен, но полностью заморозить их нельзя, так как это приведёт к экономическому кризису. Для решения этой проблемы Трутнев считает возможным привязать рост зарплат сотрудников предприятия к объёму налогообложения собственника компании.

«Надо, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала. Я обязательно такое предложение на рассмотрение председателя правительства РФ Михаила Мишустина вынесу. Мне вообще кажется, что можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственника. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на жильё произошёл не только в регионах Дальнего Востока и связано это с тем, что деньги подешевели, об этом 19 мая заявил на форуме «ProДФО — Хабаровский край» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.