Москва, , 12:12 — REGNUM Уважение к фармацевтам испытывает почти половина жителей России (49%), благодарность — 35%, безразличие. — 16%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Чаще об уважении и благодарности к фармацевтам говорят женщины, чем мужчины — 55% против 43% и 39% против 32%) Мужчины относятся к представителям данной профессии безразлично — 21% против 12% среди женщин.

Если сравнивать врачей и фармацевтов, то опрос показал, что уважают врачей 63%, фармацевтов — 49%, благодарны врачам — 54%, фармацевтам — 35%. При этом недоверия у граждан к врачам больше: 9%, чем к фармацевтам — 5%.

Опрос проведён 17−18 мая 2021 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 381 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые учреждён профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Он будет ежегодно отмечаться 19 мая.

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