Уфа, , 12:13 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что родителям разрешено посещать детские образовательные учреждения при наличии у них паспорта (либо другого документа, который удостоверяет личность), а также свидетельства о рождении (либо паспорта) несовершеннолетнего. При этом руководство этих учреждений должно обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе ограничивать посещения.

«При этом в закрытых помещениях утренники и последние звонки с участием родителей можно проводить при наличии у них также одного из следующих документов:

— сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном или распечатанном виде;

— справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;

— медицинской справки о наличии титров антител к COVID-2019 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника, последнего звонка;

— справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;

— отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая 2021 года включительно, в электронном или распечатанном виде;

— справки медицинской организации об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая 2021 года включительно», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на улице последние звонки и утренники, в которых будут принимать участие родители, можно проводить, если у последних будут маски, кроме этого родители должны соблюдать рекомендуемую дистанции.

«По решению руководителя организации на утренники и последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители без предъявления соответствующих медицинских справок при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований (входная термометрия, ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция контактных поверхностей, обеззараживание воздуха и т.д.)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Контроль за проведением утренников и последних звонков возложен на министерство образования и науки Башкирии.