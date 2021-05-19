19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Байден и его команда, в частности госсекретарь Блинкен, много говорят о необходимости соблюдения правил игры в вопросах стратегической стабильности. Сейчас им предоставляется великолепный шанс продемонстрировать поступками их приверженность собственной риторике. Посмотрим, воспользуются ли они этим шансом.

Елена Панина, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 19 мая, Госдумой утвержден внесенный президентом законопроект «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». Такой шаг с российской стороны стал логически неизбежным после одностороннего и ничем объективно толком не обоснованного выхода из Договора Соединенных Штатов в ноябре 2020 года.

ВВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Тогда российский МИД подчеркнул, что тем самым будет разрушено международное доверие, лежавшее в основе этого соглашения, подписанного еще в 1992 году. Сутью и ключевым смыслом которого являлось наличие у подписавших ДОН стран возможности официально и самолично проверить те или иные подозрения, касающиеся вопросов угрозы национальной безопасности, а также механизм предоставления полученной информации всем другим участникам. То, что узнавал один — узнавали все, что служило надежной гарантией взаимного доверия.

И вот администрация президента Трампа из чисто внутриполитических соображений решила, что раз другие способы «наказания России за строптивость» либо полностью исчерпаны, либо неэффективны, а набирать политические очки во внутренней борьбе за власть как-то надо, то выход США из ДОН является «хорошей идеей».

Действительно, зачем выполнять условия ДОН и разрешать России инспекционные полеты над США, если всю информацию о России можно получать через своих союзников по НАТО, остающихся в Договоре? Как говорится, «ловкость рук и никакого мошенничества».

Разведывательный самолет ВВС НАТО Boeing RC-135W

В принципе, Россия была готова согласиться на выход Америки из ДОН, при условии подписания остающимися странами дополнения с обязательством не предоставлять получаемых в рамках ДОН сведений «третьим странам». Однако участники Договора брать на себя такое обязательство отказались.

Таким образом, членство России в ДОН потеряло главный смысл — равностороннего подтверждения взаимного доверия и открытости между всеми участниками. Что сделало выход России из Соглашения неизбежным.

Вместе с тем, с точки зрения проверки подозрений относительно тех или иных действий «партнеров», Россия располагает достаточным размером орбитальной космической группировки, современные возможности которой технически многократно превосходят аналогичный уровень тридцатилетней давности. Так что в части контроля происходящего на территории зарубежных государств ситуация для России не изменится никак.

А вот для прочих участников, особенно малых стран Европы, как раз наоборот. Из-за отсутствия у них собственных разведывательных спутников им придется обращаться за информацией к «старшим партнерам», которые совсем не факт, что согласятся ею с ними делиться. Партнерство в рамках НАТО — оно такое, неоднозначное. И совершенно точно далекое от равноправия.

Можно сказать, что это не прибавит им доверия к России. Однако уже который год подряд текущие события показывают и без того его полное разрушение.

Россия давно уже обвиняется буквально во всём. Кто пытался страшным ядом отравить Скрипалей? — Россия. Кто взорвал военные склады в Чехии? — Снова Россия. Кто подрывает европейское единство? — Опять Россия. Кто собирается использовать противокоронавирусную вакцину для дестабилизации Евросоюза? Кто вмешивается в демократические выборы в США? Кто виноват в вымирании динозавров? Естественно, Россия, кто же еще!

Отсюда возникает закономерный вопрос: а нужно ли нам такое их доверие? Тем более, стоит ли оно ущемления национальной безопасности? Ответ, как нам кажется, совершенно очевиден.

Истребитель Су-35 Mil.ru

Вместе с тем надо отметить следующее. После того, как закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом России, решение о денонсации будет передано в страны-депозитарии (Канада и Венгрия) и вступит в силу только спустя шесть месяцев, то есть в декабре 2021 года. Если США действительно заботятся о международной безопасности и открытости, у них есть время вернуться в ДОН. Не исключено, что эта тема могла бы стать одной из обсуждаемых в ходе предстоящего саммита лидеров двух стран.

Байден и его команда, в частности госсекретарь Блинкен, много говорят о необходимости соблюдения правил игры в вопросах стратегической стабильности. Сейчас им предоставляется великолепный шанс продемонстрировать поступками их приверженность собственной риторике. Посмотрим, воспользуются ли они этим шансом.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ