Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM Полицейские рассматривают версию о том, что пожар в садах на Чусовском тракте в Екатеринбурге могли разжечь дети. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

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Местные жители поделились с сотрудникам полиции своими подозрениями. По сведениям садовников, в заброшенный дом, который загорелся первым на территории товарищества «Луч», заходили дети 4−6 лет.

«Сотрудниками ПДН данные несовершеннолетние были установлены и опрошены. Они подтвердили, что действительно играли в указанном месте», — сообщают в УМВД.

Полицейские продолжают проверку и выясняют, действительно ли дети причастны к инциденту. В полиции просят родителей провести профилактические беседы в своих семьях, чтобы сообщить детям о необходимости соблюдать противопожарных мер и недопустимости игр с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре полностью сгорело 12 домов. Жертв, к счастью, удалось избежать.

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