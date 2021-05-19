Иерусалим, , 12:11 — REGNUM За минувшие сутки в Израиле выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Jerusalem Post 19 мая со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

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В минздраве также объявили, что в стране были проведены 27 573 теста. Из них около 0,1% дали положительный результат.

На данный момент 59 ковид-пациентов находятся в тяжелом состоянии, 40 из них интубированы. Число скончавшихся от COVID-19 в Израиле составляет 6395 человек.