Киев, , 12:08 — REGNUM Судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу о мере пресечения для главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 21 мая может не состояться, сообщил прессе 19 мая народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий сообщил, что судья Печерского районного суда города Киева, вынесший 13 мая определение об избрании Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, до сих пор не огласил полный текст решения, а без этого апелляция невозможна.

«Назначенное для оглашения полного текста судебное заседание сегодня не состоялось. А пока не будет полного текста — не будет рассмотрена и апелляция», — заявил Кузьмин, обратив внимание на то, что в нынешней ситуации, по всей видимости, имеет место сговор власти, суда и офиса генерального прокурора.

«Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью «удержать» незаконный домашний арест», — подчеркнул народный депутат Украины.

В завершение Кузьмин высказал предположение, что таким образом судья намеренно блокирует рассмотрение апелляции и будет тянуть оглашение своего же решения до 9 июля, когда появится новое определение суда о продлении срока домашнего ареста.

«Подлый и циничный прием процессуального мошенничества, возможный только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законы выписаны исключительно для обслуживания правящего режима», — подчеркнул соратник Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 18 мая, и адвокаты главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и офис генерального прокурора внесли апелляцию на определение Печерского районного суда г. Киева о домашнем аресте политика. Первые требуют его освобождения, а обвинение — взятия под стражу. Согласно первоначальному решению суда, лидер украинской оппозиции должен находиться под стражей до 10 июля.