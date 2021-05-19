Минск, , 12:07 — REGNUM Совет Европы и посольство США в Белоруссии призвали официальный Минск прекратить репрессии в отношении журналистов. Об этом говорится в их заявлениях, опубликованных 18 мая в связи с уголовным преследованием сотрудников популярного белорусского интернет-издания.

Инфоповод: В Белоруссии возбудили уголовное дело против портала tut. by

Официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген написал на своей странице в социальной сети: «Совет Европы призывает руководство Белоруссии прекратить оказывать дальнейшее давление на СМИ. Недавние шаги в отношении Tut. BY и журналистов тревожат и противоречат фундаментальному принципу — свободы выражения мнения».

«Соединенные Штаты осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала Tut. by, его журналистов и сотрудников. Обыски в офисах Tut. by, а также в домах сотрудников, под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным «преступлением» является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима», — сказано в заявлении, опубликованном на бело русскоязычной версии сайта посольства США в Белоруссии.

Госдеп осудил «попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века» и напомнил: «Белоруссия взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Белоруссия будет соблюдать эти обязательства».

«Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Белоруссии, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека», — сказано в опубликованном заявлении.