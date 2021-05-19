Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 88 инфицированных коронавирусом, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также в регионе зарегистрировано 12 новых смертельных случаев от ковида.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 18 мая было обнаружено в городах: Всеволожск (12), Гатчина (шесть), Лодейное Поле (четыре), Волосово, Тихвин, Кингисепп, Кириши, Приморск, Сланцы и в поселке Романовка (по три), Бокситогорск, Волхов, а также в поселке городского типа (пгт) Рощино, поселках Янино-1, Федоровское, Ленинское, Петровское и в массиве Дунай, территория СНТ 1-го Кондитерского комбината (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 159 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 367 человек, в том числе 85 — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1329 человек, в том числе 12 смертельных исходов зафиксировано в прошедшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 19 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободно 164 койки (20,81%), в том числе в палатах реанимации — 85 коек.

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