Кемерово, , 12:07 — REGNUM Производители муки и хлеба Кемеровской области получили первые субсидии для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные издели. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе Кузбасса.

Напомним, в начале 2021 года правительством РФ была введена новая субсидия для мукомолов и пекарей в целях стабилизации цен. Кузбассу было выделено около 100 млн рублей.

«Три производителя муки получили субсидии на общую сумму более 20 миллионов рублей. Ещё около 5 миллионов субсидий распределены между пятью производителями хлеба. Благодаря этим выплатам отпускные цены на хлеб будут зафиксированы», — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

По условиям программы, производители муки могут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой пшеницы и её среднемесячной ценой за три предыдущих года, производители хлеба — до 2 тыс. рублей за тонну реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

В Кузбассе работают около 160 крупных и средних хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий.