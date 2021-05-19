Ставрополь, , 12:06 — REGNUM В городе Ставрополе произошло ЧП в одном из торговых центров. Хулиганы облили клеем женщину, поднимавшуюся на эскалаторе в ТЦ «Маршал». Этот факт был заснят на видео и выложен в соцсети. Очевидцы предположили, что странный поступок парней был розыгрышем.

Однако веселья он никому не доставил. У потерпевшей женщины были испорчены клеем вещи, повреждены волосы. Кроме того, пострадал от рук хулиганов вступившийся за них мужчина.

Выложенное в соцсетях видео стало достоянием полиции. Она организовала проверку по данному факту хулиганства. Позже в дело вмешалась прокуратура. По поручению прокурора Промышленного района г. Ставрополя возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских повреждений.

«Органу дознания поручено найти и задержать преступников», — говорится в сообщении прокуратуры.