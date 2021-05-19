Афины , 19 мая 2021, 12:12 — REGNUM В парламенте Греции прошло специальное пленарное заседание, посвященное Дню памяти жертв Геноцида понтийских греков. Об этом сообщает AMNA.
Греческий парламент ежегодно 19 мая отмечает День памяти жертв Геноцида понтийских греков. Вечером фасад здания парламента будет подсвечен символическим логотипом.
Согласно объявлению парламента, эта акция демонстрирует вечную историческую память и непрекращающееся требование восстановления справедливости.
Парламент Греции официально признал геноцид понтийцев турецким государством 24 февраля 1994 года и единогласно проголосовал за то, чтобы сделать 19 мая днем памяти о геноциде понтийских греков.