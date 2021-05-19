Белгород, , 12:11 — REGNUM Бывший руководитель Единой транспортной компании, главного перевозчика Белгородской агломерации, продал служебный автомобиль перед своим уходом с должности. Об этом 18 мая на своей странице сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Руководитель региона провёл совещание с представителями ЕТК и рассмотрел промежуточные итоги принятых в марте 2021 года решений: модернизации имеющейся маршрутной сети, запуск семи сезонных маршрутов, увеличение числа рейсов и автобусов на 20 существующих маршрутах. По словам врио, количество жалоб от граждан снизилось, но вопрос общественного транспорта он оставит на личном контроле.

«Получил обращение от перевозчиков, работающих на городских и пригородных маршрутах Белгорода. Люди пишут о ситуации, которая складывается на ЕТК, и просят меня о помощи. Есть проблема с договорами на допуслуги со сторонними организациями. Также стало известно, что бывший руководитель ЕТК перед своим уходом с должности продал служебный автомобиль по остаточной стоимости без согласования с учредителями. Для меня самое главное — прозрачность и закон. Мы должны обеспечить перевозчикам комфортные условия труда, а не усложнять их финансовую ситуацию», — написал врио губернатора.

Вячеслав Гладков инициировал проверки по выявленным нарушениям. Материалы будут переданы в соответствующие органы. ЕТК с апреля 2019 года по апрель 2021 года возглавлял Александр Васильченко.