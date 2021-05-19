Белгород, 19 мая 2021, 12:11 — REGNUM Бывший руководитель Единой транспортной компании, главного перевозчика Белгородской агломерации, продал служебный автомобиль перед своим уходом с должности. Об этом 18 мая на своей странице сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Руководитель региона провёл совещание с представителями ЕТК и рассмотрел промежуточные итоги принятых в марте 2021 года решений: модернизации имеющейся маршрутной сети, запуск семи сезонных маршрутов, увеличение числа рейсов и автобусов на 20 существующих маршрутах. По словам врио, количество жалоб от граждан снизилось, но вопрос общественного транспорта он оставит на личном контроле.
Вячеслав Гладков инициировал проверки по выявленным нарушениям. Материалы будут переданы в соответствующие органы. ЕТК с апреля 2019 года по апрель 2021 года возглавлял Александр Васильченко.