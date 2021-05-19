Кызыл, , 12:05 — REGNUM В Туве планируют охватить летним отдыхом и оздоровлением более 18 тыс. детей в 184 летних лагерях. В 163 дневных лагерях отдохнут 14,2 тыс., в 21 загородном — более 3,8 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В рамках подготовки к оздоровительному сезону вакцинированы 1,5 тыс. работников детских лагерей из 2,8 тыс. от COVID-19. Учреждения также проверяют по пожарной безопасности.

«В целях обеспечения комплексной безопасности загородные лагеря, находящиеся в лесном массиве, проводят опашку по периметру территории. Опашка уже произведена в девяти детских оздоровительных лагерях», — отметили в правительстве.