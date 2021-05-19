Вашингтон, , 12:04 — REGNUM В рамках следующего загружаемого дополнения (DLC) игра Phoenix Point получит обновление Behemoth, которое внесет в неё существенные изменения. Об этом 19 мая сообщил портал PCGamesN.

Релиз DLC Festering Skies состоится 25 мая 2021 года. Игроки получат доступ к совершенно новой кампании, сюжет которой расскажет о появлении гигантского монстра из глубин океана.

Монстр будет настолько большим, что его можно будет видеть на карте, он сможет разрушать базы, убежища и места исследований. По сути, он будет представлять собой мобильную колонию пандоранов (существа, с которыми борется игрок), «на борту» которой расположена эскадрилья летающих чудовищ.

Напомним, разработкой Phoenix Point занимается студия Snapshot Games геймдизайнера Джулиана Голлопа. Авторы позиционируют игру как духовного наследника классической серии видеоигр X-COM.

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