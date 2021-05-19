Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 80 случаев заражения коронавирусом, при этом новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 19 мая, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 948 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 80.

Победили болезнь 52 298 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 93 человека. Диагноз COVID-19 поставлен 1343 пациентам.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 1307 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 21 мая в Ульяновской области пройдёт фотоконкурс «Велосипед лучше сигарет», приуроченный к Всемирному дню без табака.

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