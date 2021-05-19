Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев многофункциональные центры приняли от 432 человек заявления о прохождении упрощенной процедуры банкротства во внесудебном порядке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пик обращений пришелся на первые четыре месяца, когда было подано 305 заявлений. Из них процедура банкротства начата лишь в отношении 71 физлица (24%).

По словам начальника информационно-аналитического управления Пермского краевого МФЦ Натальи Гордеевой, зачастую причинами отказа является то, что человек не подходит под условия, в соответствии с которыми он может быть объявлен банкротом. Например, имеются неоконченные исполнительные производства в отношении должника.

С начала 2021 года желающих пройти процедуру числится значительно, однако отмечен высокий процент начатых банкротств: из 127 обратившихся должников процедура начата в отношении 49 (39%).

Добавим, признанное судом банкротство физического лица помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Воспользоваться упрощенным порядком признания банкротом могут граждане, в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, а сумма долга составляет от 50 до 500 тыс. рублей. Подать заявление можно в любом филиале МФЦ по месту жительства. В заявке нужно указать список всех кредиторов, размер долга каждому, а также предоставить документ, подтверждающий личность и место жительства или пребывания.