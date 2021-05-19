Афины , , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис оценил перспективы туризма на текущий год во время онлайн-дискуссии на тему «Пример развития Греции: смелые реформы, разумные и устойчивые инвестиции в будущее», состоявшейся 18 мая, передает AMNA.

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Мицотакис также прокомментировал предложение Греции о цифровом «зеленом сертификате», который будет открывать перед привитыми от коронавируса дорогу для путешествий по ЕС.

Премьер-министр подчеркнул, что он призывает туристов приезжать в Грецию — где соблюдаются все медицинские протоколы.

«Мы не собираемся идти на компромиссы с точки зрения безопасности, приветствуя людей в Греции этим летом. Хотя лето 2021 года сильно отличается от лета 2020-го», — отметил он.

По данным Мицотакиса, в прошлом году экономический эффект от туризма в Греции составил лишь 25% от объема 2019 года, в этом году страна рассчитывает, что он превысит 50%.