Джакарта, , 12:01 — REGNUM Десятки подозреваемых в терроризме были задержаны группой специального подразделения национальной полиции Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«53 человека считаются причастными к террористической деятельности и находятся в штаб-квартире полиции Южного Сулавеси», — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Южного Сулавеси.

Те, кто были арестованы, причастны и связаны с терактом в соборной церкви Макассара 28 марта 2021 года.

В конце марта произошел взрыв в соборе Макассара. Бомба взорвалась, когда католики проводили мессу в Вербное воскресенье.