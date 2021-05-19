Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса более 283 тыс. жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 386 533 жителя Ростовской области (+ 7003 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получил 283 021 человек (+ 8534 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области вакцинация от COVID-19 идёт недостаточно быстрыми темпами. По мнению главного санитарного врача Дона Евгения Ковалёва, для того, чтобы успеть завершить прививочную кампанию на Дону к осени 2021 года в день необходимо прививать не менее 16,3 тысячи человек.

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