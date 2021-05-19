Донецк, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 289 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 18 мая проведено 906 исследований, из них выявлено 240 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 36 150.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2699.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 30 010 человек, еще 3441 пациент находится на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.