Ижевск, , 11:59 — REGNUM Прокуратура Удмуртии начала проверку публикации в социальных сетях о самовольном уходе ребёнка из частного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В публикации указано, что ребёнок ушёл из частного детского сада «Домовёнок» в Индустриальном районе города.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению прав воспитанников на охрану жизни, здоровья и безопасность в период нахождения в образовательном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2019 года в одном из частных детских садов Ижевска обнаружено тело годовалой воспитанницы. Отмечалось, что «видимых признаков насильственной смерти» не было. Позднее глава следственного управления СКР по Удмуртии Руслан Тугушев говорил, что причиной смерти ребёнка в частном детском саду в Ижевске стал отёк мозга как осложение вирусной инфекции.

После смерти воспитанницы в детском саду нашли массу нарушений. установлено, что детский сад работал без лицензии, многие сотрудники не имели педагогического образования, а также разрешений на проведение образовательных мероприятий. Кроме того, были выявлены нарушения санитарных норм. Однако, по словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анны Ващенко, выявленные нарушения не связаны с гибелью ребенка.

Читайте также: Установлена причина смерти годовалой девочки в частном детсаду Ижевска