Ярославль, 19 мая 2021, 11:57 — REGNUM В Ярославле в 2021 году два перевозчика отказались от работы на маршрутах по нерегулируемому тарифу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.
Жители Ярославля в социальных сетях жалуются с перебоями в движении маршрутных такси, связывающих центр с проспектом Фрунзе — 46, 36 и 82. Как выяснилось, с 46 маршрута (2-я больница — 15-й мкр) ушёл один из перевозчиков.
Также отказался от работы перевозчик, который работал по 86 маршруту (Областная больница — Чкалова). В мэрии эти случаи называют единичными, но признают, что в прошлом году их не было.
Возможно, отказ от работы связан с требованиями, которые содержатся в новых конкурсах на перевозки. Ряд маршрутов объединены в крупные лоты, перевозчики должны работать на автобусах большой вместимости по регулируемому тарифу.
Что касается жалоб на движение маршрутов 36 и 82, то в мэрии обещают с ними разобраться.
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