Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Ярославле в 2021 году два перевозчика отказались от работы на маршрутах по нерегулируемому тарифу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

Маршрутки в Ярославле City-yaroslavl.ru

Жители Ярославля в социальных сетях жалуются с перебоями в движении маршрутных такси, связывающих центр с проспектом Фрунзе — 46, 36 и 82. Как выяснилось, с 46 маршрута (2-я больница — 15-й мкр) ушёл один из перевозчиков.

«По 46 маршрутному такси в марте у нас было уменьшение выпуска, связанное с тем, что один перевозчик из трёх отказался от перевозок. Он отозвал свою лицензию и свидетельство. По выпуску было 18, сейчас 12 единиц работает по 46 маршруту. Но там у нас, в принципе, на участке движения 46-го есть 42-й маршрут, где 20 единиц используется, там интервал оптимальный, он компенсирует», — рассказал Сергей Волканевский.

Также отказался от работы перевозчик, который работал по 86 маршруту (Областная больница — Чкалова). В мэрии эти случаи называют единичными, но признают, что в прошлом году их не было.

«Действие свидетельства заканчивается — им осталось доработать до июля. Но это единичные случаи — большинство работают до окончания действия свидетельств. Изменение было по 51-му маршруту, там, к сожалению, один из перевозчиков скончался, лицензия автоматически приостанавливается в таком случае. Соответственно, эти рейсы сейчас не выполняются. Те, кто отказались, мотивируют это личными обстоятельствами. У кого по экономическим соображениям, кто-то просто этим бизнесом больше не занимается», — сказал Сергей Волканевский.

Возможно, отказ от работы связан с требованиями, которые содержатся в новых конкурсах на перевозки. Ряд маршрутов объединены в крупные лоты, перевозчики должны работать на автобусах большой вместимости по регулируемому тарифу.

Что касается жалоб на движение маршрутов 36 и 82, то в мэрии обещают с ними разобраться.

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