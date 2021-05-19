Красногорск, 6 сентября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Музыканты «Хора Турецкого» выступили в госпитале в Подмосковье перед бойцами, которые проходят лечение и реабилитацию после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хор Турецкого

«Нам очень важно быть здесь и выступать перед бойцами. На них лежит огромная ответственность. За спиной — Родина и семьи», — сказал на мероприятии один из солистов «Хора Турецкого» Михаил Кузнецов.

Он отметил, что представители коллектива уже не первый год выступают перед защитниками Родины. Музыканты провели творческую встречу в рамках акции «Лучшим воинам Мира».

Они исполнили для бойцов и медиков «Катюшу», «Тёмную ночь» и другие известные военные песни, а также раздали слушателям автографы. Основатель и продюсер арт-группы Михаил Турецкий выразил уверенность, что врачи, которые работают в этом госпитале, сделают всё возможное, чтобы поскорее вылечить бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа Минобороны РФ проинформировало, что в зоне специальной военной операции (СВО) провёл концерт заслуженный артист России, певец и рок-музыкант Александр Маршал. Он выступил для раненых бойцов Воздушно-десантных войск (ВДВ) и для других военнослужащих.

Мероприятие было посвящено Дню ВДВ. Маршал пожелал раненым скорейшего выздоровления и победы над противником.