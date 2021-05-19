Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 случаев смерти среди ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 54 лет до 91 года и десять мужчин в возрасте от 58 до 84 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 4279 жителей Ростовской области.

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