Новосибирск, , 11:55 — REGNUM Выездная бригада Новосибирского областного клинического госпиталя ветеранов войн сегодня, 19 мая, провела на базе государственной филармонии вакцинацию от коронавируса сотрудников учреждений культуры. Об этом сообщает министерство культуры региона.

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«Темпы вакцинации в сфере культуры региона увеличиваются. Сотрудники наших учреждений проходят процедуру как в индивидуальном порядке, так и организованным путём, — прокомментировал заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. — В ходе работы мобильного пункта вакцинации против COVID-19 на базе Новосибирской филармонии вакцинировано около 70 человек — как сотрудников концертной организации, так и Новосибирского художественного училища и Центра креативных индустрий. Подобный формат работы министерство культуры региона планирует продолжить при наличии запросов от организаций сферы культуры».

Как отметил артист Новосибирского академического симфонического оркестра Станислав Янковский, для любого артиста остаться без сцены — очень тяжело.

«Во время локдауна, спустя некоторое время после того, как все коллективы ушли на режим самоизоляции, появилось острое желание заниматься, общаться с публикой, — отметил он. — Я уже перенёс заболевание и, честно говоря, не хотелось бы больше наступать на те же грабли. Сегодня ставлю уже второй компонент «ЭпиВакКорона».

В учреждении здравоохранения работают четыре мобильных бригады, выезжающих в различные организации.