Вашингтон, 19 мая 2021, 11:54 — REGNUM Вакцины от коронавируса компаний Moderna, Pfizer и BioNTech могут оказаться вполне эффективными против индийского штамма нового патогена, заявил 18 мая главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает New York Post.
По его словам, первоначальные данные указывают на то, что эти препараты «по меньшей мере частично» защищают от индийского и иных штаммов. Кроме того, он добавил, что прививка этими препаратами создает достаточный защитный эффект, чтобы избежать серьезного заболевания.
По словам британских властей, индийский штамм коронавирус станет доминирующим вариантом вируса в Великобритании.