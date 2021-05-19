Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Вакцины от коронавируса компаний Moderna, Pfizer и BioNTech могут оказаться вполне эффективными против индийского штамма нового патогена, заявил 18 мая главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает New York Post.

По его словам, первоначальные данные указывают на то, что эти препараты «по меньшей мере частично» защищают от индийского и иных штаммов. Кроме того, он добавил, что прививка этими препаратами создает достаточный защитный эффект, чтобы избежать серьезного заболевания.

«Таким образом, это всего лишь еще один пример накопления научных данных… указывающий на еще одну очень вескую причину, по которой мы должны проходить вакцинацию», —подчеркнул Фаучи во время брифинга, проведенного виртуально.

По словам британских властей, индийский штамм коронавирус станет доминирующим вариантом вируса в Великобритании.