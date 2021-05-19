Москва, , 11:56 — REGNUM Официальная премьера кроссовера Hyundai Creta второго поколения в России состоится 15 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый кроссовер будет собираться в России в городе Сестрорецк. В компании обещают, что будущая новинка получит уникальный дизайн.

В Индии второе поколение Creta доступно с марта прошлого года. Здесь новое авто получило новый стиль, необычные фонари и большую длину, чем предшественник.

Длина и ширина машины стала больше на 10 мм, а высота — на 8 мм. Этот автомобиль в леворульной модификации также продаётся в Латинской Америке и в Китае. В КНР Hyundai Creta второго поколения реализуется под названием ix25.

В Китае моторная гамма модели состоит из 1,5-литрового атмосферного «движка» мощностью 115 л. с., 1,4-литрового турбомотора производительностью 140 л. с. и 1,5-литрового дизельного двигателя на 115 л. с.

Ранее стало известно, что официальная премьера нового электромобиля Hyundai Ioniq 6 должна состояться в 2022 году. В основе новинки будет платформа E-GMP, на которой уже собираются электрокроссоверы Ioniq 5 и KIA EV6.

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