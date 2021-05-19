Ульяновск, , 11:53 — REGNUM В Ульяновской области посеяно под будущий урожай более 80% площадей, ранний сев планируется завершить до конца мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам отраслевого совещания.

По данным министерства АПК, яровой сев проведён на площади 613 тыс. гектаров, что составляет 91,1% от плана. Зерновыми и зернобобовыми культурам засеяно 322 763 гектара, или 95,5% к плану. Техническими культурами занято 246 803 гектаров.

По данным властей, в целом по Ульяновской области засеяно 83% запланированных площадей. В четырёх муниципалитетах — Базарносызганском, Карсунском, Новомалыклинском и Радищевском районах — завершён сев яровыми, зерновыми и зернобобовыми культурами. Напомним, что всего в Ульяновской области 21 муниципальный район.

В министерстве отмечают, что ранний сев завершится до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, под новый урожай в Ульяновской области в 2021 году планируют посеять 1,6 млн гектаров, в том числе зерновыми — 668,6 тыс. гектаров (в 2020 году — 652 тыс. гектаров).

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