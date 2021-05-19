Брюссель, , 11:55 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии о прекращении преследования журналистов и независимых СМИ обратилась внешнеполитическая служба Евросоюза. Об этом 19 мая говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС по поводу блокировку белорусского портала tut.by.

Как утверждается в заявлении, недавние действия властей Белоруссии против портала tut. by, а также других независимых СМИ и журналистов показывают «полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений».

«Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut.bу.

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