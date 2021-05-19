Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 198 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 47 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (67). В остальных территориях обнаружено от одного до девяти заразившихся. Около четверти новых случаев приходится на людей в возрасте старше 66 лет, 4,5% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 91 933 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 82 285 носителей инфекции.

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