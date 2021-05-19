Москва, , 11:51 — REGNUM Россия ничего не теряет от денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Россия через свои возможности в космосе, безусловно, не теряет ничего в плане своей международной безопасности», — отметил Слуцкий.

США грубейшим образом сегодня подрывают основы международной безопасности, и односторонний выход из договора по открытому небу — яркий пример того, заявил парламентарий.

«Президент абсолютно своевременно и обоснованно 9 мая внес в Госдуму предложение о денонсации ДОН», — подчеркнул глава комитета Госдумы.

Госдума единогласно приняла решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), инициативу внес президент РФ Владимир Путин.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями. В Договор входят более 30 стран.

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