Саратов, , 12:00 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрировали пять летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом. По информации облминздрава на 19 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1016 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и две женщины в возрасте от 49 до 67 лет.

Число активных больных снизилось на 94 пациента и на сегодняшний день составляет 3412 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 331 человека. Выздоровели за сутки 207 пациентов, за все время — 56 903 человека.

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