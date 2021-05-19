Пермь, 19 мая 2021, 11:50 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 98 заражений коронавирусом, что на один больше. чем днем ранее, сообщает 19 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.
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С начала пандемии в регионе зафиксировано 56 300 носителей коронавируса. Выздоровели 50 734 пермяка.
На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 649 человек, из них 37 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Свободным остаётся 27,4% коечного фонда от фактически развернутого.
Жертвами COVID-19 в Прикамье стали 2344 человека. За последние сутки подтвердили шесть смертей.
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