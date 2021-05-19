Душанбе, , 11:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание корреспонденту BBC, который помешал его выступлению на пресс-конференции в Душанбе 19 мая.

Лавров начал рассказывать об итогах встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и заявил, что состоялись «очень содержательные переговоры». В этот момент журналист с микрофонами BBC и «Радио свобода» (включено в список СМИ-иноагентов) стал ставить их на трибуну перед Лавровым.

Глава российской дипломатии прервался и с иронией произнёс: «Это BBC такие манеры практикует?»

Затем Лавров рассмеялся и продолжил выступление.

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