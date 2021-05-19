Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Северной столице в результате грозы и сильного ветра вечером 18 мая на проезжую часть улиц и тротуары упали 20 деревьев. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Порывы ветра во время грозы, по данным синоптиков, достигали 18−20 метров в секунду. Дорожные службы и садово-парковые предприятия города до сих пор устраняют последствия вечернего ненастья.

«Больше всего — 14 деревьев — упало в Приморском районе, четыре — в Выборгском, по одному в Невском и Кировском. В настоящее время дороги расчищены, устанавливается принадлежность территорий, где упали деревья. Дорожные и садово-парковые предприятия приступили к распилу ветровальных деревьев и вывозу древесных остатков», — уточнили в ведомстве.

Скопление воды на проезжей части наблюдалось на Выборгской и Ушаковской набережных, Приморском проспекте и улице Александра Матросова в Павловске. Также были получены 44 заявки от граждан об обнаруженных открытых люках.

В комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы: (812) 314−60−13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на дорогах.

Напомним, в результате штормового ветра, сорвавшего кровлю с одного из ресторанов, в Петербурге пострадали четыре человека. Также повреждения получили не менее 14 автомобилей.

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