Горно-Алтайск, , 11:49 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай провело исследование среди местных жителей на тему здорового образа жизни. Всего было опрошено 812 человек — 498 женщин 314 мужчин в возрасте от 14 до 70 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что свой образ жизни здоровым считают лишь 45% опрошенных местных жителей. Ещё 33% назвали его частично здоровым.

«Ведущими причинами, мешающими вести здоровый образ жизни в порядке убывания названы: недостаток времени, отсутствие упорства, воли, настойчивости, материальные трудности», — отметили в управлении.

Состояние своего здоровья хорошим назвали две трети опрошенных мужчин и половина женщин, удовлетворительным — 28,7% и 45,4% соответственно. Мужчины более активны в спорте, при этом женщины гораздо чаще обращаются за медицинской помощью.