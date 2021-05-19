Канберра, , 11:49 — REGNUM Поединок австралийского боксёра Тима Цзю может быть отменён из-за травмы его соперника Майкла Зерафы. Об этом 19 мая заявил тренер Зерафы Сэм Лабрун изданию WAtoday.

«Майкл не в порядке. Он испытывает сильные боли, его тошнит. Если у нас не получится провести тренировочный лагерь, то бой не состоится», — сказал Лабрун.

Бой Цзю и Зерафы запланирован на 7 июля в австралийском Ньюкасле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиму Цзю предложили в $1 млн за поединок с Зерафой.

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