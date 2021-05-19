Ташкент, , 11:48 — REGNUM Время работы Ташкентского метрополитена сократят из-за профилактических работ. Об этом заявил министр транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов.

С 21 мая сократят график работы Чиланзарской и Узбекистанской линий метрополитена. Ашурматов отметил, что профилактические работы проводятся в летний период, когда сокращается пассажиропоток. Ремонтные работы планируется завершить за три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на станции ташкентского метрополитена «5-бакет» произошел сбой в системе электроснабжения. Питание удалось возобновить спустя 15 минут. Перебои не повлияли на движение поездов.

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