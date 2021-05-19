Элиста, , 11:48 — REGNUM В Калмыкии начала работать горячая линия по ситуации с саранчой, сообщил глава республики Бату Хасиков. На основе поступивших на горячую линию заявок будет проведена инспекция на местах. Операторы также дают рекомендации по мерам борьбы с саранчой.

«Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия выступило с инициативой запуска горячей линии по этому вопросу. Она уже работает», — сказал Хасиков.

По словам главы Калмыкии, ответственность в связи с распространением саранчи несут и фермеры, которым необходимо в случае выявления вредителей добросовестно обрабатывать свои участки. При этом частично труженикам села возместят понесённые затраты в виде субсидий.